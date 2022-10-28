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خطبتا الجمعة في المسجدين الحرام والنبوي: اتقوا الله ولا تنتهكوا خصوصيات الآخرين
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: ابتعدوا عن الأباطيل ففيها وقوع في المهالك

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خطيب المسجد النبوي: من تتبّع المساحات التي يتم الاستهزاء فيها بحدود الله فهو مشارك فيها (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: من تتبّع المساحات التي يتم الاستهزاء فيها بحدود الله فهو مشارك فيها (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: من تتبّع المساحات التي يتم الاستهزاء فيها بحدود الله فهو مشارك فيها (فيديو)
٠١:٥٤:٤٣ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي، إن الانتقاص من الشعوب والقبائل مناف للإنسانية ويفتّ اللُّحمة الوطنية، موضحًا أن البعض يسعى لهتك خصوصية الآخرين وتتبع عوراتهم سعيًا لنيل سراب الشهرة في بعض مساحات “تويتر”.

وأضاف خلال خطبة اليوم أن الاعتداء على حرمة الآخرين وتتبع عوراتهم والإساءة لهم بالتصوير وغيره مناف لتعاليم الدين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

اتباع تعاليم الرسول سبيل النجاة

وتابع: “لايزال المرء في عافية وفسحة من دينه إن هو ستر على نفسه حتى يجاهر بالمعصية، ومن رضي بمتابعة المساحات التي يتم الاستهزاء فيها بحدود الله فهو مشارك فيها”.

وواصل: من يشاطر أهل الغفلة في هذه المجالس من أهل البدع والشهوات فهو منهم، فما يلبس أن يفتن ويقع في حبائلهم، ويستقر في قلبه من الزيغ، وقد يتردى به الحال إلى إنكار وجود الله حتى يؤول به الأمر إلى الإلحاد.

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