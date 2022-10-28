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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: ابتعدوا عن الأباطيل ففيها وقوع في المهالك
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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: ابتعدوا عن الأباطيل ففيها وقوع في المهالك

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: ابتعدوا عن الأباطيل ففيها وقوع في المهالك

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: ابتعدوا عن الأباطيل ففيها وقوع في المهالك
٠٢:٠٤:١٢ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، في خطبة الجمعة اليوم، إلى الابتعاد عن الأباطيل والترهات ففيها وقوع في المهالك والشرور.

وأضاف أن “ما يضاد اليقين ويناقضه تعلق المخلوق بغير خالقه والتفات قلبه إليه، وفي هذا قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلبٍ أن يَشْتَمَّ رائحة اليقين وفيه سكون لغير الله”.

شر الأمور أكثرها شكًا وريبة

وتابع أن “من أرخى قلبه وسمعه إلى الشكوك والشبهات وقع في الردى والهلكات، فشر الأمور أكثرها شكًا وريبًا، وخيرها ما أسفر عن اليقين، وقال تعالى: “فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون”.

وأكمل: “لكي تنالوا البر في الدارين عليكم باليقين، واليقين لا يُنال إلا باليقين، ولكي نصل إلى اليقين لابد من مجاهدة النفس والشيطان، وباليقين الهناء لا ريب، وقال بن قيم الجوزية رحمه الله: لا يتم صلاح العبد بالدارين إلا باليقين والعافية”.

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الكلمات الدلالية:
الشيخ بندر بليلة المسجد الحرام بندر بليلة خطبة الجمعة

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