الصحة: تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاض الإصابات الجديدة ونسب التعافي، وارتفاع الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 237 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 57 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 821777 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة بدخول 9 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 85 حالة.

حالات التعافي من الفيروس

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضًا، إذ سجلت 223 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 807822 حالة.

وأضافت أن معدل الوفيات سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9403 حالات وفاة.

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