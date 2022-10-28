الخضيري: 4 نصائح للتخلص من الإمساك

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نصح الدكتور فهد الخضيري، الخبير الطبي وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، باتباع 4 خطوات، للوقاية أو التخلص من الإمساك، موجها بأن تنظبم وتثبيت وقت الذهاب لدورة المياه(الصباح بعد الافطار مثلاً)أوعند الحاجة، يعتبر من أهو العوامل.

4 عوامل للوقاية

قال الخضيري إن هناك عوامل للوقاية، وكذلك التخلص من الإمساك وهي:

1- شرب الماء بكمية كبيرة

2- تناول السوائل

3- تقليل الدهون والأجبان الصلبة التي تسبب الإمساك (كالشيدر)

4- تناول الألياف

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أبرز مسببات الإمساك

وهناك أسباب عديدة لحدوث الإمساك والتى رصدها موقع Health ومنها:

1- المسكنات: تشير بعض الدراسات أن تناول مسكنات الألم تسبب الأمساك.

2- الشوكولاتة: هناك بعض الأدلة العلمية التى تثبت أن الشوكولاتة يمكن أن تسبب الإمساك، وقد أثبتت إحدى الدراسات والتى نشرت عام 2005 أن من يعانون من أو متلازمة القولون العصبى أكثر عرضة من الناس فى أن تسبب الشوكولاتة لهم الإمساك.

3- الفيتامينات: الفيتامينات بشكل عام لا تسبب الإمساك ولكن بعض المكملات مثل الكالسيوم والحديد يمكن أن يسببان لبعض الأشخاص الإمساك.

4- تناول الكثير من منتجات الألبان: تناول الكثير من الأطعمة منخفضة الألياف والغنية بالدهون مثل البيض واللحوم يمكن أن يبطئ عملية الهضم، لذلك ينصح الأطباء أنه أثناء الشعور بالإمساك الإكثار من تناول الخضروات الغنية بالألياف، على أن يحصل المرء من 20 إلى 35 جراما فى اليوم.