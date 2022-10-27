الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الخضيري: 4 نصائح للتخلص من الإمساك
توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق
«ناسا» تحسم الجدل حول قشرة كوكب المريخ
تحذير من نقص فيتامين D .. يرتبط بخطورة الوفاة المبكرة
سجال بين عون وميقاتي.. بماذا رد الأخير؟
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق
٠٢:٥٩:٣٣ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، سحب رعدية ممطرة، وتكون كثيف للضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على منطقة الشرقية ومكة المكرمة والباحة.

اقرأ أيضا:

«الأرصاد» يتوقع سماءً غائمة جزئيًا على معظم المناطق مع تساقط أمطار رعدية

وتستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

فيما استمرت السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والباحة حتى الساعة السابعة من مساء الخميس .

اقرأ أيضا:

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
أمطار ر عدية أمطار رعدية الأرصاد الطقس ضباب كثيف

مواد ذات صلة

المزيد
«الدعوة والإرشاد» بالرياض: إسلام 12 فلبينية في البطحاء

«الدعوة والإرشاد» بالرياض: إسلام 12 فلبينية في البطحاء

٠٢:٤٧ م، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٦
الحكمي: التنبيه من «ساهر» لا يجوز شرعا وتعاون على الباطل

الحكمي: التنبيه من «ساهر» لا يجوز شرعا وتعاون على الباطل

٠٩:٢٥ ص، الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠١٥
لأول مرة.. «غزاوي» خطيباً بالمسجد الحرام الجمعة المقبلة

لأول مرة.. «غزاوي» خطيباً بالمسجد الحرام الجمعة المقبلة

٠٢:٣٥ ص، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠١٦
21 من جامعات المملكة في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز

21 من جامعات المملكة في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز

١١:٣٦ ص، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *