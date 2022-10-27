توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، سحب رعدية ممطرة، وتكون كثيف للضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على منطقة الشرقية ومكة المكرمة والباحة.

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وتستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

فيما استمرت السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والباحة حتى الساعة السابعة من مساء الخميس .

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