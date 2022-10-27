«ناسا» تحسم الجدل حول قشرة كوكب المريخ

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توصلت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إلى إثبات أن الطبقة الخارجية لكوكب االمريخ أكثر كثافة، وذلك عكس ما كان يعتقد العلماء قبل ذلك.

باستخدام المركبة “إنسابت”

وقدمت “ناسا” دليلا عن أن سمك القشرة الخارجية للمريخ من السطح نزولًا إلى عمق يتراوح بين 8 و48 ميلًا، بفضل مركبة إنسايت، التي سجلت الاهتزازات الناتجة عن نيزك أصاب الكوكب في ديسمبر 2021.

وأشارت الموجات السطحية التي سجلتها مركبة إنسايت من موقع تأثير النيزك على بعد حوالي 3500 ميل، إلى أن قشرة المريخ أكثر كثافة وانتظامًا مما كان يعتقد سابقا.

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الموجات السطحية للمريخ

قال دويون كيم، عالم الفيزياء، إن: “معرفتنا بقشرة المريخ تستند إلى قياس نقطة واحدة فقط تحت مركبة إنسايت، ويمكن ذلك أن يساعد في فهمنا لقشرة المريخ العلماء، ولزيادة معرفتنا عن بنية الكوكب الأحمر”.

وأضاف: “تسببت ضربة نيزك في شهر ديسمبر الماضي، في حدوث ما يعرف باسم الموجات السطحية، وهي اهتزازات زلزالية تنتشر على طول سطح الكوكب”.

وأوضح أن الموجات السطحية التي سجلتها مركبة إنسايت بمثابة علامة فارقة، بسبب أنها المرة الأولى التي يتم فيها رصد موجات سطحية زلزالية على كوكب آخر غير الأرض، حتى بعثات أبولو التي أرسلت إلى القمر لم تنجح في ذلك.