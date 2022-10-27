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وزير الطاقة ووزيرة تحول الطاقة الفرنسية يؤكدان الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية
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وزير الطاقة ووزيرة تحول الطاقة الفرنسية يؤكدان الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية

وزير الطاقة ووزيرة تحول الطاقة الفرنسية يؤكدان الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية

وزير الطاقة ووزيرة تحول الطاقة الفرنسية يؤكدان الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية
٠٢:٣١:٠١ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع معالي وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أغنيس بانيير روناتشر، أكدا خلاله، الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية، وإلى استمرار التواصل الوثيق، وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.
كما أكد الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين، و أهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل شريكاً موثوقاً في إمدادات البترول الخام إلى فرنسا.

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وناقش الاجتماع التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، ومجال الطاقة المتجددة الواعد الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية مشاركة فاعلة، بالإضافة إلى التعاون ضمن إطار اتفاقية التعاون الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين السعودية والفرنسية الموقعة في 22 فبراير 2011م.
وأكد الوزيران أهمية حث فرق الطرفين على العمل على الفرص في قطاع البتروكيميائيات، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار، وتقنيات إزالة الكربون، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وزير الطاقة يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني

الكلمات الدلالية:
استقرار السوق اسعار السوق سوق البترول وزير الطاقة وزيرة الطاقة الفرنسية

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