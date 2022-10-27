سجال بين عون وميقاتي.. بماذا رد الأخير؟

تواصل – فريق التحرير:

دار سجال بين الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، حول تشكيل الحكومة.

عون يتوقع استقالة الحكومة

وقال عون، في حديث لقناة تليفزيونية، إن: “ميقاتي لا يريد أن يعطي شيئًا ولا يرغب بتأليف حكومة جديدة، وهناك حكومة بلا ثقة مجلس نواب لا تحكم لبنان وتكتفي بتصريف الأعمال، وأنا على وشك توقيع مرسوم استقالة الحكومة”.

وتابع: “لا إرادة لتشكيل حكومة جديدة حتى الآن.. قلت لميقاتي يمكن أن نشكل حكومة اليوم ولكن اترك لنا وزارات معينة لتحديد الوزراء الذين سيتولونها ولكنه لم يعط جوابا”.

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ميقاتي يرد بقسوة

وتناقلت وسائل إعلام لبنانية وعالمية، ردّ ميقاتي، الذي أصدر بيانا، أمس، قال فيه: “تابعت ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديثه التلفزيوني، وأشاطر فخامته القول إن الدستور هو الحكم والفصل في كل القضايا”.

واستطرد: “أما بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة او غير صحيحة، فاكتفي بالقول بأسف :أحيانا تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالأوهام”.