تحذير من نقص فيتامين D .. يرتبط بخطورة الوفاة المبكرة

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توصلت دراسة حديثة أجريت في أستراليا، إلى وجود علاقة سببية بين نقص فيتامين D “د” وارتفاع حالات الوفاة.

وأكدت نتائج الدارسة، إلى أهمية دراسة استراتيجية للصحة العامة تحافظ على مستويات صحية من هذا الفيتامين.

الدراسة تم إجراؤها استناداً إلى بيانات أكثر من 300 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي البريطاني، وفقا لموقع “إنترنال ميديسن”.

نتائج الدراسة

وقام الباحثون في الدراسة، بتقييم قياسات لفيتامين “د” والبيانات الجينية الأخرى، وتحليل البيانات الخاصة بالوفيات على مدى 14 عاماً من فترة المتابعة.

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ووجد فريق البحث أن تقديرات نقص الفيتامين تتراوح بين 5% و50% من السكان، وأن ملاحظتهم البحثية تؤكد احتمالية حدوث تأثير ملحوظ على الوفاة المبكرة والحاجة المستمرة لبذل الجهود للقضاء على نقص فيتامين D “د”.

مصادر فيتامين D

يذكر أنه يمكن الحصول على الفيتامين عن طريق التعرض المباشر لأشعة الشمس وليس من وراء زجاج.

أيضا يتوفر الفيتامين في أسماك السردين والسلمون والبيض والحليب والفطر (المشروم)، إلى جانب المكملات.

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