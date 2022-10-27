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وظائف شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:٣٥:٥٨ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر  وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • اختصاصي إداري اول.

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المؤهلات والخبرات:

  • تجمع الرياض الصحي الثاني
  • المؤهل المطلوب / بكالوريوس خبرة أربع سنوات في مجال (الجودة الشاملة).
  •  التخصص المطلوب / إدارة أعمال، إدارة الرعاية الصحية، إدارة المستشفيات، إدارة الجودة، إدارة المشاريع.

طريقة التقديم:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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