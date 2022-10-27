الاتحاد الأوروبي يقترح قوانين لوقف احتكار شركات التكنولوجيا

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اقترح الاتحاد الأوروبي، فرض قوانين وإجراءات جديدة، من أجل السيطرة على طموحات شركات التكنولوجيا الكبرى ومنع الممارسات الاحتكارية.

وحدة لمنع الاحتكار

وعملت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على تشكيل فريق من 40 رجلا وتوظيف خبير تقني.

وشمل الفريق الجديد، الوحدة المؤلفة من 12 شخصًا يرأسها حاليا المخضرم في مكافحة الاحتكار توماس كراملر ويتولى تحقيقات Apple و Amazon لمكافحة الاحتكار وفريق جديد مؤلف من 28 شخصًا.

وتحتاج الوحدة الجديدة إلى الضوء الأخضر من كلية المفوضين من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في الأسابيع المقبلة قبل أن يتم إنشاؤها، حسب “فوربس الشرق الأوسط”

وسيتم تنفيذها بالاشتراك مع المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا التي أنشأت أيضا وحدة جديدة للمهمة.

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عقوبات على الشركات المحتكرة

وافق مشرعو الاتحاد الأوروبي، في يوليو الماضي، على مجموعة من القواعد، من شأنها كبح جماح كبرى الشركات التكنولوجية العالمية.

وكانت أبرز الإجراءات، تشريع قانون الخدمات الرقمية الذي يطالب المنصات عبر الإنترنت بتعزيز مراقبة الشبكة العنكبوتية بحثًا عن المحتوى غير القانوني، فضلًا عن قانون الأسواق الرقمية.

وتواجه هذه الشركات وفق القانون، غرامات تصل إلى 10% من حجم المبيعات العالمية السنوية التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية و6% من حجم عائدات انتهاكات قانون الخدمات الرقمية.