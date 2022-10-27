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بعد مقتل 8 متظاهرين.. العفو الدولية تندد بعنف الأمن الإيراني
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بعد مقتل 8 متظاهرين.. العفو الدولية تندد بعنف الأمن الإيراني

بعد مقتل 8 متظاهرين.. العفو الدولية تندد بعنف الأمن الإيراني

بعد مقتل 8 متظاهرين.. العفو الدولية تندد بعنف الأمن الإيراني
٠٢:٣٤:٢٢ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نددت منظمة العفو الدولية بستمرار قوات الأمن الإيرانية باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، بعد مقتل ثمانية أشخاص برصاص الأمن الإيراني.

تنديد بالعنف المفرط

واتهمت المنظمة الحقوقية بـ “استخدام غير قانوني للأسلحة النارية”، قائلة إن “قوات الأمن الإيرانية قتلت ثمانية أشخاص على الأقل منذ الليلة الفائتة”.

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وأضافت أن تلك القوات “أطلقت النار مجددا على أشخاص في حالة حداد وفي حالة تظاهر، مما تسبب في مقتل 8 متظاهرين”.

هجوم ضد طلاب الجامعة

وفي وقت سابق، أكدت مجالس اتحاد الطلاب الإيرانيين، أن القوات الأمنية هاجمت في بندر عباس جنوبي البلاد مجموعة من طلاب جامعة هرمزكان كانوا ينتظرون خدمة النقل وأصابت عددًا من الطلاب بجروح خطيرة. كما تم اعتقال عدد منهم خلال هذا الهجوم

وتزامنا مع مشاركة التلاميذ في الاحتجاجات الإيرانية أعلن قائمقام مدينة زابل إغلاق جميع المدارس في منطقة سيستان إيران يومي السبت والأحد.


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الكلمات الدلالية:
إيران الأمن الإيراني مظاهرات مظاهرات إيران

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