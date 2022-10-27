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تسريح 75% من موظفي تويتر.. هل سيفعلها إيلون ماسك ؟
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تسريح 75% من موظفي تويتر.. هل سيفعلها إيلون ماسك ؟

تسريح 75% من موظفي تويتر.. هل سيفعلها إيلون ماسك ؟

تسريح 75% من موظفي تويتر.. هل سيفعلها إيلون ماسك ؟
٠٢:٣٥:٠٣ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نفى رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إليون ماسك وجود نية لتسريح 75% من الموظفين لدى منصة التغريدات الأشهر “تويتر”.

ماسك يلتقي موظفي تويتر

وأنكر ماسك، صحة التقارير الصحفية الصادرة مؤخرًا، وذلك خلال حديثه مع موظفي “تويتر”، أثناء زيارته لمقر الشركة في سان فرانسيسكو أول أمس الأربعاء، حسب “بلومبرج”

وكانت تقارير أشارت إلى أن المستثمر الأمريكي أبلغ مستثمرين محتملين بنيته الاستغناء عن 75% من موظفي “تويتر”، مع خطته لتنفيذ صفقة شراء الشركة

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إنهاء الصفقة قبل موعدها

وظهر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في فيديو قصير، داخل مقر شركة تويتر في سان فرانسيسكو، أول أمس، وشارك الفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، وحاز الفيديو على مشاهدات تجاوزت 4 ملايين.

وتعهد ماسك، في وقت سابق اليوم، بإتمام صفقة الاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الجمعة المقبل خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من المصرفيين الذين يساعدونه في تمويل الصفقة.

وقالت مصادر إن البنوك التي ستقدم قروضا بقيمة 13 مليار دولار لتمويل الصفقة انتهت من وضع اتفاق قرض جماعي وتقوم حاليا بتوقيع المستندات الخاصة به، وفقا لـ”بلومبيرج للأنباء”.

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