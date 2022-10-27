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وزير الطاقة يعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي مع وزير المالية الباكستاني

وزير الطاقة يعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي مع وزير المالية الباكستاني

وزير الطاقة يعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي مع وزير المالية الباكستاني
٠١:٣٦:٤٢ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، مساء الخميس عبر الاتصال المرئي، “الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي” مع معالي وزير المالية والإيرادات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وأكّد سمو الأمير عبدالعزيز أن المملكة تعدُّ باكستان شريكاً مهماً لها في خططها وبرامجها التنموية، وأن البلدين الشقيقين يسعيان، من خلال أعمال هذه اللجنة الفرعية المنبثقة من مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، إلى تعزيز سبل التعاون بينهما، وإيجاد فرص شراكة جديدة، ومبادرات تعود بالنفع والمصلحة المشتركة على البلدين وشعبيهما، مشيداً بالعلاقات المتينة والتاريخية التي تربط المملكة وباكستان.

 

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وبين سموه أن التعاون بينهما، وتفعيل المشروعات المختلفة يسيران في الطريق الصحيحة، مشيراً إلى مجال الطاقة الذي تتم حالياً في إطاره مناقشة موضوعاتٍ عدة، أبرزها التعاون في قطاعات البترول وإمداداته، والمواد البتروكيميائية، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتاحة للتنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة استكمال سير أعمال اللجنة، ومتابعة مخرجات هذا الاجتماع، واستمرار التنسيق المشترك بين فرق العمل في الجانبين، للوصول إلى نتائج ترتقي لطموح قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
يذكر أن أعمال اللجنة التوجيهية تشمل مجالات عدة منها الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والتمويل، والبيئة، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والسياحة، والاستثمار.

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الكلمات الدلالية:
الاجتماع الأول اللجنة التوجيهية المحور الاقتصادي وزير الطاقة وزير المالية الباكستاني

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