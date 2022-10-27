مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 3 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 28 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 3 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:05

المدينة – 5:08

الرياض – 4:40

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:38

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:22

المدينة – 3:20

الرياض – 2:52

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:47

المدينة – 5:45

الرياض – 5:17

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:17

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47