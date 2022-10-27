مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 3 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 28 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 3 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:05
المدينة – 5:08
الرياض – 4:40
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:22
المدينة – 3:20
الرياض – 2:52
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:47
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:17
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47