روعة المنظر وجمال الطبيعة.. إجازتك هذا الأسبوع في منتزه سد وادي جازان

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

نقدم لك اليوم نزهة لـ منتزه سد وادي جازان ، والذي يتيح لك الحصول على وقت ممتع عبر مناطق مفتوحة ومساحات خضراء ومياه وبحيرات.

منتزه سد وادي جازان

يعد منتزه سد وادي جازان واحدا من أهم وأشهر الأماكن السياحية في جازان ، و يعتبر عامل جذب سياحي رائع لعدد كبير من الزوار حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والأجواء الجميلة و الجلوس والتمتع بجمال المساحات الخضراء والأشجار على ضفاف بحيرة سد وادي جازان التي تلعب دوراً كبيراً في توافد أنواع متعددة ومختلفة من الطيور المهاجرة ، كما يمكنك تناول الطعام في الهواء الطلق مع العائلة أو الأصدقاء .

بحيرة رائعة ومنظر خلاب

تعد من أبرز مميزات منتزه سد وادي جازان، البحيرة الجميلة، التي يُحيطها مناظر طبيعية خلابة حيث الأشجار الجميلة والصخور الكبيرة وشلالات المياه الدائمة.

التأمل في الطبيعة

يمكنك الاستمتاع داخل المنتزه بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، وأهمها التأمل لمُحبي الطبيعة الخلابة وممارسة التأمل في جميل صنع الله والاسترحاء.

الطيور المهاجرة

البحيرة بالمنتزه تستقطب أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة، مما يُتيح لك التقاط أروع وأجمل الصور التذكارية بالمكان.

أفضل أنشطة منتزه سد وادي جازان

يحتوي منتزه سد وادي جازان على العديد من الأنشطة التي تجعله الواجهة المفضلة لمحبي الطبيعة والاسترخاء، ومن أهم الأنشطة التي يحتوي عليها المنتزه ما يلي:

1- مناظر طبيعية خلابة

يمكنكم قضاء عطلة ممتعة مفعمة باللحظات التي لا تنسى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والأجواء الربيعية الرائعة التي تشهدها المنطقة.

2- الجلوس والاستمتاع بالمسحات الخضراء

الجلوس والتمتع بجمال المساحات الخضراء والأشجار على ضفاف بحيرة سد وادي جازان التي تلعب دوراً كبيراً في توافد أنواع متعددة ومختلفة من الطيور المهاجرة حيث يستقر عدد كبير من هذه الطيور ببحيرة السد وعلى ضفافها.

3- جولة ممتعة وعين كبريتية

يمكنكم القيام بجولة في حديقة المنتزه المؤلفة من الكثير من أشجار نخيل الدوم وأشجار الأثل مكونة لوحة فنية طبيعية لم تمسها أيدي البشر تأسر الأنظار وتسحر العقول بالإضافة لوجود عين كبريتية حارة طبيعية على ضفاف حديقة المنتزه.

4- تناول الطعام في الهواء الطلق

يمكنك قضاء أجمل الأوقات وتناول الطعام في الهواء الطلق برفقة الأصدقاء والعائلة والتقاط الصور التذكارية الجميلة التي ستخلد زيارتكم للمنتزه.

5- رياضة المشي وركوب الدراجات

يمكنك القيام بالكثير من الأنشطة الممتعة والمسلية في المنتزه وسط المناظر الطبيعية كالمشي وركوب الدراجات.

أوقات زيارة المنتزه

المنتزه متاح للزيارة يومياً وعلى مدار الساعة.

سعر الدخول

يمكن للجميع الدخول إلى منتزه سد وادي جازان مجانًا دون أي رسوم.

موقع سد وادي جازان

يمكنك الوصول على موقع سد وادي جازان عبر خرائط جوجل، من خلال الضغط هنا .