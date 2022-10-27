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تعذيب وحشي حتى الموت.. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي
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تعذيب وحشي حتى الموت.. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي

تعذيب وحشي حتى الموت.. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي

تعذيب وحشي حتى الموت.. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي
١٢:٥٧:٢٤ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توفي مختطف تحت التعذيب الوحشي، في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية باليمن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حقوقية  أن خالد عبدالله زهير توفي إثر التعذيب الوحشي في سجن للحوثيين بصنعاء بعد أقل من شهر من اختطافه.

وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت “زهير” في نقطة الأزرقين على المدخل الشمالي لصنعاء، أثناء عودته من محافظة صعدة معقل الميليشيا الإرهابية.

من جهته أوضح المحامي عبدالرحمن برمان أن الضحية سافر، مطلع أكتوبر الجاري، إلى صعدة للمطالبة بإطلاق مختطف آخر يحتجزه الحوثيون منذ 3 سنوات.

يذكر أن سجون ميليشيا الحوثي تشهد عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

قد وتوفي العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.

كما كشفت إحصائية حكومية، في وقت سابق، عن مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا تحت التعذيب في سجون المليشيا.

«قتل وتعذيب».. 1800 يمنية في سجون الحوثي

الكلمات الدلالية:
تعذيب وحشي سجون الحوثي صعدة مليشيا الحوثي وفاة مختطف

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