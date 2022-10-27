5 علامات تحذرك من من أشرس أنواع السرطانات

وقال طبيب الأورام والمدير المساعد للبحوث السريرية، ماجد خليل: “يصعب تشخيص سرطان البنكرياس، ويرتبط بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعديد من أنواع السرطان الأخرى”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

ووفقا للأطباء، فإن أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس، تشمل التدخين وزيادة الوزن والإصابة بداء السكري أو التهاب البنكرياس المزمن والتعرض للمواد الكيماوية السامة، كما يلعب تاريخ العائلة والجنس والعرق والوراثة أيضا دورا في الإصابة بسرطان البنكرياس.

وعلى الرغم من صعوبة اكتشاف أعراض سرطان البنكرياس، فإن هناك أشياء معينة يراها الأطباء تتكرر عند تشخيص المرض، ولا ينبغي تجاهلها، تشمل:

1- مشاكل اليرقان

يحذر الأطباء من أن اصفرار الجلد والعينين هو من أكثر علامات سرطان البنكرياس شيوعا.

ووفقا لجمعية السرطان الأميركية، غالبا ما يكون اليرقان هو أول علامة على المرض، خاصة إذا انتشر السرطان من البنكرياس إلى الكبد.

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2- مشاكل الجهاز الهضمي

وفقا للأطباء، فقد تكون مشاكل الجهاز الهضمي تكون علامة تحذيرية لسرطان البنكرياس، خاصة إذا أصيب الشخص بالإسهال.

مركز البنكرياس في قسم الجراحة بجامعة كولومبيا، أوضح أن “الإسهال ينتج عندما لا يتم امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام بشكل صحيح”.

إنزيمات البنكرياس مسؤولة عن هضم الأطعمة الدهنية، وإذا كان الورم يسد قناة البنكرياس، فإن عدم كفاية عصارة البنكرياس في الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى سوء الامتصاص والإسهال.

طبيب الأورام هينز لينز: “إذا لم تتدفق عصائر البنكرياس، فإن عملية الهضم لا تكتمل، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ، وقلة الشهية وفقدان الوزن، عندما لا تحاول إنقاص الوزن”.

إذا كان الورم يضغط على المعدة، فقد يعاني الشخص أيضا من الغثيان والقيء.

3- مرض السكري

يرتبط مرض السكري ارتباطا وثيقا بسرطان البنكرياس، لكن الخبراء ما زالوا غير متأكدين من الصلة المباشرة، وكيف يؤثر أحدهما على الآخر.

أستاذ أمراض البنكرياس في كلية الطب بجامعة أوكلاند، ماكس بتروف، قال: “الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري، غالبا ما يكون لديهم مستويات عالية من الأنسولين، ويمكن للأنسولين أن يحفز انقسام الخلايا. وبمرور الوقت، يمكن أن تعزز المستويات العالية من الأنسولين تكوين الورم”، لافتا إلى أنه “لم يتم إثبات ذلك، لكنها نظرية”.

4- آلام البطن

قد يكون ألم البطن علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس، ربما لأن الورم يضغط على العمود الفقري ويسبب إزعاجا شديدا.

الباحث في سرطان البنكرياس، شبهام بانت، قال: “مع نمو الأورام في البنكرياس، فإنها غالبا ما تضغط على أجزاء أخرى من الجسم، مما قد يكون مؤلما للغاية”.

مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أوضح أن الألم يمكن أن يبدأ في منطقة المعدة وينتشر حول الظهر، ويكون أسوأ عندما يكون الشخص مستلقيا، ويتحسن إذا جلس إلى الأمام. ويمكن أن يكون أسوأ بعد الوجبات.



5- سلوك التدخين

يعد التدخين عامل خطر رئيسي للكثير من الحالات الصحية، وسرطان البنكرياس أحدها.

وأظهرت دراسات سريرية متعددة أن تدخين التبغ، خاصة السجائر، يزيد من خطر الإصابة بأمراض البنكرياس، مثل التهاب البنكرياس والسرطان.

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