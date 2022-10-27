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هل يلتقي بايدن وبوتين في قمة العشرين .. هذا ما قاله البيت الأبيض؟
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هل يلتقي بايدن وبوتين في قمة العشرين .. هذا ما قاله البيت الأبيض؟

هل يلتقي بايدن وبوتين في قمة العشرين .. هذا ما قاله البيت الأبيض؟

هل يلتقي بايدن وبوتين في قمة العشرين .. هذا ما قاله البيت الأبيض؟
١٢:٣١:٣٤ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم الجلوس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريك، جون كيربي، للصحفيين مساء أمس الخميس، أنه “ليست لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين”، مضيفا “هذا موقفنا اليوم”.

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يذكر أن بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه لا يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر المقبل.

في سياق متصل، لم يؤكد الكرملين رسميا حتى الآن، ما إذا سيحضر الرئيس بوتين القمة شخصيا، أو سيتحدث خلالها عبر تقنية الفيديو.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا بايدن بوتين روسيا موسكو

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