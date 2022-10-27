تنتهي بالصرع وأمراض القلب.. تحذير من خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال

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يحذر الأطباء وخبراء الصحة، من خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال حيث تسبب أمراض شديدة الخطورة كأمراض القلب والصرع والاكتئاب والانطواء.

وكشفت دراسة حديثة، أنه بعد مراجعة بحثية لما يقرب من 70 دراسة وتقريرا عن مخاطر الألعاب الإلكترونية على القلب، تم تسجيل اصابة 22 طفلاً في أميركا بفقدان للوعي واختلال في ضربات القلب ومضاعفات قلبية بل ووفاة 6 مراهقين بنوبات قلبية مفاجئة.

ويؤكد الأطباء، على أهمية تقييم صحة الأطفال الذين يفقدون وعيهم فجأة أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية من قبل اختصاصي القلب لأن ذلك قد يكون أول علامة على وجود مشكلة خطيرة في القلب.

أضرار شديدة الخطورة

أيضا يؤكد الأطباء أهمية الإسراع في فحص الطفل طبيا إذا أصيب بإغماء أو تسارع ضربات قلب او ألم في القلب لأي سبب من الاسباب، حيث تشمل تأثيرات الألعاب الإلكترونية ما يلي:

– خطرها على القلب: تسبب اختلال نبضات القلب، وبخاصة عند الاطفال الاكثر عرضة للاصابة بهذه الاضطرابات، ما قد يؤدي الى الوفاة المفاجئة. وللتوضيح، فغالبية هذه الفئة المعرضة للخطر، تعاني من اعتلال قلبي نادر يجعلهم اكثر خطرا للوفاة المفاجئة نتيجة للضغط النفسي او البدني (مثلما يحدث خلال الألعاب الإلكترونية).

– نوبات الصرع: كثرة الإضاءات في ألعاب الفيديو والمناظر الدموية والضغط النفسي قد تؤدي إلى إصابة الأطفال بنوبات الصرع، خصوصا من لديهم قابلية لنوبات الصرع او لديهم تاريخ مرضي عائلي بالصرع، ومن يتناولون أدوية الصرع، وفقا لصحيفة “القبس”.

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– تكرار الإمساك والتهابات البول: من المشاكل الواردة لدى الاطفال مدمني اللعب الإلكتروني، تكرار الشكوى من الامساك والتهابات البول.

– أضرار نفسية وعقلية كالتالي:

1 – تخفض التحصيل العلمي: فعندما يتم اهداء الطالب المتفوق دراسيا جهازا ذكيا وألعابا الكترونية، غالبا ما يلحظ ان ذلك قد يتسبب في ادمانه لها وانخفاض مستواه وادائه التعليمي.

2 – تسبب اختلالا وتغير الساعة البيولوجية، وبالتالي اضطرابات مزاجية حادة وضعف التركيز والخمول والتعب الجسدي.

3 – تؤثر في تعامل الطفل مع اخوانه: وهو ما تسبب في تخصيص كثير من العوائل جهازا لكل طفل في المنزل من منطلق تفادي المشاكل والمنافسة والخناقات بين الاخوة.

4 – تؤثر سلبا في ادراك الطفل وتطوره النفسي ونضوجه.

5 – تزيد مستوى العزلة.

6- اضطراب النوم

7- زيادة التوتر والقلق

8- زيادة الاصابة بانواع طيف التوحد، خصوصا اذا بدأ استخدامها في وقت مبكر من العمر

9- زيادة احتمال اصابة الطفل بالسمنة

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