حصاد الأسبوع الاقتصادي: العالم يناقش مستقبل الاستثمار بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المملكة ريادتها الاقتصادية عالميا، باستضافة النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يعد أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

وأقيمت الدورة الجديدة من المؤتمر، تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وتتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

6 سنوات مبشرة

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السنوات الستة المقبلة ستكون جيدة جدا لدول الخليج العربي، مؤكدًا أن المملكة تقوم بحشد مؤسسات التنمية لضمان الدعم لدول المنطقة المتضررة.