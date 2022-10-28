حصاد الأسبوع الاقتصادي: العالم يناقش مستقبل الاستثمار بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أكدت المملكة ريادتها الاقتصادية عالميا، باستضافة النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يعد أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.
وأقيمت الدورة الجديدة من المؤتمر، تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وتتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
6 سنوات مبشرة
قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السنوات الستة المقبلة ستكون جيدة جدا لدول الخليج العربي، مؤكدًا أن المملكة تقوم بحشد مؤسسات التنمية لضمان الدعم لدول المنطقة المتضررة.
عاجل.. «الجدعان»: الست سنوات المقبلة ستكون جيدة جدًا لدول الخليج العربي
وزير المالية: المملكة حذرت من الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأهبت لها مبكرًا
تنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، عزم المملكةة على رفع الصادرات الصناعية للضعف بحلول عام 2030، ورفع عدد مصانعنا، لتصبح نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، إلى جانب مشاركتنا في سلاسل الإمداد العالمية، وأن نكون مركزاً عالمياً للوصول إلى الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية والآسيوية.
ومن جانبه، قال رئيس تداول، المهندس خالد الحصان، إن أسواق تداول تعمل على تسهيل الممارسات بين المستثمرين والوسطاء ورفع الفرص الاستثمارية، موضحًا أن الأمر يتعلق بزاوية المعايير التي تعتمدها التصنيفات الاستثمارية.
اقرأ أيضا:
وزير الصناعة: الإستراتيجية الوطنية تستهدف تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتوفير الوظائف
التجارة الخارجية تقفز إلى 1.52 تريليون ريال
سجلت التجارة الخارجية للمملكة خلال ثمانية أشهر من العام الجاري ارتفاعًا نسبته 53% وبقيمة 405 مليارات ريال، لتبلغ 1.52 تريليون ريال، مقابل 995.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
التجارة الخارجية للمملكة تقفز إلى 1.52 تريليون ريال.. والفائض يصل إلى 158%
وزير المالية: نمو الاستثمار بنسبة 19% في أول 9 أشهر من 2022
صندوق استدامة بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، إطلاق الشركة صندوق استدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، الصندوق سيتم توجيهه للتقنيات المهمة للشركات الناشئة التي ستساعد على التقليل من التغير المناخي، مؤكدًا “نحن جزء من العالم تجاه تحديات التغير المناخي” وتابع “سنعمل على الحلول للتقليل من الانبعاثات الكربونية”.
صندوق الاستثمارات يطلق برنامج تنمية المحتوى المحلي
أطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامج تنمية المحتوى المحلي لتحفيز القطاع الخاص ولتحقيق مستهدف الصندوق بزيادة إسهاماته وشركاته التابعة إلى 60% بنهاية عام 2025.