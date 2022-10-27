الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في شركة أرامكو في عدد من التخصصات
لماذا يحدث تنميل أصابع اليدين.. الأسباب والعلاج
مؤسس فيسبوك يفقد 61% من ثروته
وزير الطاقة يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني
«ماسك»: «تويتر» لن يكون مجانًا للجميع
صحيفة أمريكية: واشنطن تنشر القنبلة B61-12 النووية في هذه المناطق

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة في شركة أرامكو في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة في شركة أرامكو في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة في شركة أرامكو في عدد من التخصصات
١٢:١٧:٥٥ ص، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس تخطيط مرافق المصب:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية ذات الصلة ، ماجستير في إدارة الأعمال أو درجة متقدمة ذات الصلة المفضل.
  •  الحد الأدنى من 10 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في مجال التكرير والمواد الكيميائية ، منها خمس سنوات على الأقل يجب أن تكون قد كرست للاستراتيجيات وبرامج التخطيط الرأسمالي.
  •  خبرة في تقديم الاستشارات وإجراء المراجعات والدراسات ذات الصلة بالاستراتيجية والتكرير ، بشكل فردي وكجزء من فريق.
  •  معرفة شاملة بالممارسات الهندسية والمبادئ الاقتصادية وطرق الحساب.
  •  خبير في الأعمال التجارية الدولية والممارسات المهنية عبر الثقافات.

اختصاصي علوم:

المؤهلات والخبرات:

  • يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة متقدمة في هندسة البترول أو التخصصات ذات الصلة مع أكثر من 15 عامًا في صناعة النفط والأوساط الأكاديمية و / أو هندسة الحفر ذات الصلة والأنشطة التشغيلية للحفارات.
  • مطلوب قدرة تقنية متميزة وسجل حافل وناجح في الأداء الوظيفي كما يتضح من المسؤولية والإنجازات الوظيفية السابقة ، والاعتراف بالصناعة ، وبرامج التدريب الصناعية المكثفة ، وبراءات الاختراع (الممنوحة أو المعلقة) والمنشورات الفنية.
  •  القدرة البحثية المثبتة والخلفية على تطوير الحلول التكنولوجية لتحديات الحفر الحالية والمستقبلية ، أمر ضروري.
  •  القدرة على إيصال الأفكار والعمل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم الفنية لتحقيق النتائج.
  • مطلوب القدرة على إرشاد الباحثين الشباب.

إستراتيجي الوسائط الرقمية:

المؤهلات والخبرات:

  • أساسي: درجة البكالوريوس في الاتصال الرقمي أو التسويق أو الإعلان أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة
  • أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الإعلان أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصالات الشركات
  • خبرة قوية مع منصات التواصل الاجتماعي
  • فهم قوي لقنوات الاتصال والجماهير
  • فهم جيد لمؤشرات الأداء الرئيسية للوسائط الرقمية

طريقة التقديم:

 

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أرامكو وظائف شاغرة في شركة أرامكو وظائف في أرامكو

مواد ذات صلة

المزيد
إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات بالرياض

إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات بالرياض

١٢:٣٦ ص، السبت، ٢١ يوليو ٢٠١٨
تعليم تبوك يدعو المعلمات المعينات لاستكمال مسوغات التعيين

تعليم تبوك يدعو المعلمات المعينات لاستكمال مسوغات التعيين

٠٣:٤٠ م، الأثنين، ٠٥ مايو ٢٠١٤
وظائف شاغرة بـ «شركة الخدمات الأرضية» للعمل في جدة

وظائف شاغرة بـ «شركة الخدمات الأرضية» للعمل في جدة

٠٢:٢٢ ص، الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
فتح باب القبول إلكترونياً بجامعة القصيم ‎الأسبوع المقبل

فتح باب القبول إلكترونياً بجامعة القصيم ‎الأسبوع المقبل

٠١:٠٩ ص، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *