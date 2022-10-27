وظائف شاغرة في شركة أرامكو في عدد من التخصصات
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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مهندس تخطيط مرافق المصب:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية ذات الصلة ، ماجستير في إدارة الأعمال أو درجة متقدمة ذات الصلة المفضل.
- الحد الأدنى من 10 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في مجال التكرير والمواد الكيميائية ، منها خمس سنوات على الأقل يجب أن تكون قد كرست للاستراتيجيات وبرامج التخطيط الرأسمالي.
- خبرة في تقديم الاستشارات وإجراء المراجعات والدراسات ذات الصلة بالاستراتيجية والتكرير ، بشكل فردي وكجزء من فريق.
- معرفة شاملة بالممارسات الهندسية والمبادئ الاقتصادية وطرق الحساب.
- خبير في الأعمال التجارية الدولية والممارسات المهنية عبر الثقافات.
اختصاصي علوم:
المؤهلات والخبرات:
- يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة متقدمة في هندسة البترول أو التخصصات ذات الصلة مع أكثر من 15 عامًا في صناعة النفط والأوساط الأكاديمية و / أو هندسة الحفر ذات الصلة والأنشطة التشغيلية للحفارات.
- مطلوب قدرة تقنية متميزة وسجل حافل وناجح في الأداء الوظيفي كما يتضح من المسؤولية والإنجازات الوظيفية السابقة ، والاعتراف بالصناعة ، وبرامج التدريب الصناعية المكثفة ، وبراءات الاختراع (الممنوحة أو المعلقة) والمنشورات الفنية.
- القدرة البحثية المثبتة والخلفية على تطوير الحلول التكنولوجية لتحديات الحفر الحالية والمستقبلية ، أمر ضروري.
- القدرة على إيصال الأفكار والعمل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم الفنية لتحقيق النتائج.
- مطلوب القدرة على إرشاد الباحثين الشباب.
إستراتيجي الوسائط الرقمية:
المؤهلات والخبرات:
- أساسي: درجة البكالوريوس في الاتصال الرقمي أو التسويق أو الإعلان أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة
- أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الإعلان أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصالات الشركات
- خبرة قوية مع منصات التواصل الاجتماعي
- فهم قوي لقنوات الاتصال والجماهير
- فهم جيد لمؤشرات الأداء الرئيسية للوسائط الرقمية
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).