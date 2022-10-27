وظائف شاغرة في شركة أرامكو في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس تخطيط مرافق المصب:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية ذات الصلة ، ماجستير في إدارة الأعمال أو درجة متقدمة ذات الصلة المفضل.

الحد الأدنى من 10 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في مجال التكرير والمواد الكيميائية ، منها خمس سنوات على الأقل يجب أن تكون قد كرست للاستراتيجيات وبرامج التخطيط الرأسمالي.

خبرة في تقديم الاستشارات وإجراء المراجعات والدراسات ذات الصلة بالاستراتيجية والتكرير ، بشكل فردي وكجزء من فريق.

معرفة شاملة بالممارسات الهندسية والمبادئ الاقتصادية وطرق الحساب.

خبير في الأعمال التجارية الدولية والممارسات المهنية عبر الثقافات.

اختصاصي علوم:

المؤهلات والخبرات:

يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة متقدمة في هندسة البترول أو التخصصات ذات الصلة مع أكثر من 15 عامًا في صناعة النفط والأوساط الأكاديمية و / أو هندسة الحفر ذات الصلة والأنشطة التشغيلية للحفارات.

مطلوب قدرة تقنية متميزة وسجل حافل وناجح في الأداء الوظيفي كما يتضح من المسؤولية والإنجازات الوظيفية السابقة ، والاعتراف بالصناعة ، وبرامج التدريب الصناعية المكثفة ، وبراءات الاختراع (الممنوحة أو المعلقة) والمنشورات الفنية.

القدرة البحثية المثبتة والخلفية على تطوير الحلول التكنولوجية لتحديات الحفر الحالية والمستقبلية ، أمر ضروري.

القدرة على إيصال الأفكار والعمل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم الفنية لتحقيق النتائج.

مطلوب القدرة على إرشاد الباحثين الشباب.

إستراتيجي الوسائط الرقمية:

المؤهلات والخبرات:

أساسي: درجة البكالوريوس في الاتصال الرقمي أو التسويق أو الإعلان أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة

أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الإعلان أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصالات الشركات

خبرة قوية مع منصات التواصل الاجتماعي

فهم قوي لقنوات الاتصال والجماهير

فهم جيد لمؤشرات الأداء الرئيسية للوسائط الرقمية

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.