صحيفة أمريكية: واشنطن تنشر القنبلة B61-12 النووية في هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أكدت صحيفة “بوليتكو” الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا حلفاءهم في الناتو خلال اجتماع مغلق في بروكسل، عن تقديم موعد وصول قنبلة الجاذبية B61-12 المطورة، ليصبح في ديسمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر طرحها في الربيع المقبل.

وكشفت مصادر، عن برقية أمريكية سرّية، تفيد بأن الولايات المتحدة نشرت نسخة متطورة من قنبلتها النووية الأساسية B61-12 في قواعد حلف شمال الأطلسي الأوروبي، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وأشارت البرقية، إلى ضرورة تقديم ملخص لصناع القرار لما تمت مناقشته بين وزراء الدفاع خلال قمة بروكسل.

اقرأ أيضا:

بعد اتهام أوكرانيا باستخدامها.. كل ما تريد معرفته عن القنبلة القذرة

وأضافت أن 15 دولة من أعضاء الحلف أعربت عن مخاوفها من إمكانية رضوخ بعض الدول لتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية.

وتابعت صحيفة “بوليتيكو”، أن الهدف من وراء نشر الدفعة الأولى من القنابل الأمريكية في ديسمبر، قد تكون وسيلة لطمأنة حلفائها الأوروبيين الذين يشعرون بالخطر القادم من موسكو.

اقرأ أيضا:

موسكو تصر على مزاعم استخدام أوكرانيا المحتمل القنبلة القذرة