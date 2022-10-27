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صحيفة أمريكية: واشنطن تنشر القنبلة B61-12 النووية في هذه المناطق
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صحيفة أمريكية: واشنطن تنشر القنبلة B61-12 النووية في هذه المناطق

صحيفة أمريكية: واشنطن تنشر القنبلة B61-12 النووية في هذه المناطق

صحيفة أمريكية: واشنطن تنشر القنبلة B61-12 النووية في هذه المناطق
١١:١٦:٤٣ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت صحيفة “بوليتكو” الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا حلفاءهم في الناتو خلال اجتماع مغلق في بروكسل، عن تقديم موعد وصول قنبلة الجاذبية B61-12 المطورة، ليصبح في ديسمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر طرحها في الربيع المقبل.

وكشفت مصادر، عن برقية أمريكية سرّية، تفيد بأن الولايات المتحدة نشرت نسخة متطورة من قنبلتها النووية الأساسية B61-12 في قواعد حلف شمال الأطلسي الأوروبي، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وأشارت البرقية، إلى ضرورة تقديم ملخص لصناع القرار لما تمت مناقشته بين وزراء الدفاع خلال قمة بروكسل.

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وأضافت أن 15 دولة من أعضاء الحلف أعربت عن مخاوفها من إمكانية رضوخ بعض الدول لتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية.

وتابعت صحيفة “بوليتيكو”، أن الهدف من وراء نشر الدفعة الأولى من القنابل الأمريكية في ديسمبر، قد تكون وسيلة لطمأنة حلفائها الأوروبيين الذين يشعرون بالخطر القادم من موسكو.

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الكلمات الدلالية:
القنبلة B61-12 النووية الناتو حلف الناتو واشنطن

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