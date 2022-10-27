لأول مرة.. تعيين وزير دفاع من أصل تركماني في العراق

تواصل- فريق التحرير:

أثار التشكيل الوزاري الجديد في العراق، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهرت قائمة الحكومة اسم وزير الدفاع، والذي يعود أصله للتركمان.

وضمت الحكومة وزير الدفاع – ثابت محمد سعيد رضا، والذي تعود أصوله للتركمان، حيث تعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحكومة العراقية

وجاءت أسماء وزراء حكومة محمد شياع السوداني، والتي صوت عليها مجلس النواب اليوم الخميس، كالتالي|:

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية – فؤاد حسين

نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط – محمد علي تميم

نائب رئيس الوزراء ووزير النفط – حيان عبد الغني عبد الزهرة

وزير المالية – طيف سامي محمد

وزير الدفاع – ثابت محمد سعيد رضا

وزير الداخلية – عبد الأمير الشمري

وزير الصحة – صالح مهدي مطلب

وزيرة الهجرة والمهجرين – إيفان فائق

وزير النقل – رزاق محيبس

وزير الموارد المائية – عون ذياب

وزير العمل والشؤون الاجتماعية – أحمد الأسدي

وزير الشباب والرياضة – أحمد محمد حسين

وزير التربية – إبراهيم ياسين

وزير الثقافة والسياحة والآثار – أحمد الفكاك

وزير العدل – خالد شواني

وزير الكهرباء – زياد علي فاضل

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اشتباكات بين النواب

شهد البرلمان العراقي مساء اليوم الخميس، اشتباكات بالأيدي بين عدد من أعضائه أثناء التصويت على الحكومة الجديدة، في مشهد مؤسف، أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الاشتباك بالأيدي بين نواب البرلمان العراقي خلال جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة، اليوم الخميس.

وحدث الشجار بالأيدي بين رئيس كتلة امتداد علاء الركابي، ونواب عن الإطار التنسيقي بعد اعتراضه على البرنامج الحكومي الذي طرحه محمد شياع السوداني، معتبراً إياها “حكومة محاصصة”.

وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العراقي، لحظة اعتداء متبادل بالأيدي بين بعض النواب.