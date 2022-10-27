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مؤسس فيسبوك يفقد 61% من ثروته
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مؤسس فيسبوك يفقد 61% من ثروته

مؤسس فيسبوك يفقد 61% من ثروته

مؤسس فيسبوك يفقد 61% من ثروته
١١:٤٤:٠٠ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

فقدت شركة ميتا، مالكة منصات فيسبوك، وانستجرام، وواتساب، اليوم، نحو 20% من قيمة أسهمها، وتبع ذلك خسارة فادحة تكبدها مارك زوكربيرج، مالك المجموعة ومؤسسها، حين خسر حوالي 61% من ثروته، خلال العام الجاري.

ميتا تخسر نصف تريليون دولار

وصل سعر سهم “ميتا” إلى 104.30 دولار، فيما بددت حالة الركود 67 مليار دولار من القيمة السوقية لـ”ميتا” التي خسرت ما يقرب من نصف تريليون دولار هذا العام لوحده، حسب “رويترز”.

ووفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فقد زوكربيرج حوالى 61% من ثروته، خلال 2022، فيما تقدر خسائر ميتا بـ80 مليار دولار من قيمتها السوقية، حال هبوط السهم دون 100 دولار.

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ترتيب زوكربيرج بين الأغنياء

وتبلغ ثروة زوكربيرغ حالياً 48.9 مليار دولار، ما يعني أنه لا يزال يحتل المرتبة الـ23 في قائمة أغنى أغنياء العالم، حسب مؤشر بلومبرج، الذي أوضح أن الشخص المذكور بدأ العام 2022 بثورة تبلغ 125 مليار دولار.

لكن هذا المبلغ تضاءل على مدار العام بسبب تراجع سعر سهم “ميتا” الذي سجّل هذا العام انخفاضاً بنسبة 70 %.

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