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شاهد.. مشاجرة بالأيدي بين نواب داخل البرلمان العراقي

شاهد.. مشاجرة بالأيدي بين نواب داخل البرلمان العراقي

شاهد.. مشاجرة بالأيدي بين نواب داخل البرلمان العراقي
١٠:٢٥:٥٨ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهد البرلمان العراقي مساء اليوم الخميس، اشتباكات بالأيدي بين عدد من أعضائه في مشهد مؤسف، أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الاشتباك بالأيدي بين نواب البرلمان العراقي خلال جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة، اليوم الخميس.

وحدث الشجار بالأيدي بين رئيس كتلة امتداد علاء الركابي، ونواب عن الإطار التنسيقي بعد اعتراضه على البرنامج الحكومي الذي طرحه محمد شياع السوداني، معتبراً إياها “حكومة محاصصة”.

وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العراقي، لحظة اعتداء متبادل بالأيدي بين بعض النواب.

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اشتباكات بالايدي البرلمان العراقي الحكومة العراقية مشاجرة

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