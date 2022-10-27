الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو

تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسواق العملات الأجنبية، اليوم، تقلبات حادة، وسط ارتفاعات وانخفاظات مفاجئة، وقرارات صدرت وأخرى منتظرة، وارتفع الدولار لأعلى مستوى أمام الجنيه المصري.

الاسترليني يتأرجع بين الصعود والهبوط

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعاً مقابل اليورو، فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1581 دولار أمريكي، بانخفاض 0.48 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1609 يورو بارتفاع 0.68 %.

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اليورو يتراجع بعد رفع الفائدة

وانخفض خلال تعاملات اليوم، وكذلك عائدات السندات الحكومية الأوروبية بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة 75 نقطة أساس بما يتوافق مع التوقعات.

وتراجع اليورو بنسبة 0.79% إلى 1.0001 دولار، بينما كان يتداول قبل القرار عند 1.0032

وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 من أجل مواجهة التضخم القياسي في منطقة اليورو على الرغم من المخاوف بشأن الركود في المنطقة.

من ناحيتها، صرحت كريستين لاجارد، رئيسة المركزي الأوروبي، أن البنك يحض حكومات منطقة اليورو على مواصلة الالتزام بخفض الدين العام.

الين يرتفع منتظرا قرار المركزي

ارتفع مقابل خلال تعاملات اليوم، بعد موجة من عمليات البيع المكثفة، في حين بدأ البنك المركزي في اليابان اجتماعه الذي يستمر ليومين، على أن يعلن قرار الفائدة غدًا الجمعة.

وتوقع مراقبون إبقاء المركزي الياباني على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة دون تغيير، رغم تسارع التضخم خلال الأشهر الأخيرة في البلاد.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.39% إلى 145.75 ين، وهو أدنى مستوياته في أسبوعين.

ومع ذلك، تظل العملة اليابانية هي أسوأ عملات مجموعة الدول العشر هذا العام بانخفاض بأكثر من 20% حتى الآن، حيث ركزت الأسواق على فجوة عوائد السندات الآخذة في الاتساع بين الولايات المتحدة واليابان.