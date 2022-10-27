الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
البرلمان العربي: خادم الحرمين قدم رؤية مستنيرة وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة
المرور يوجه نصيحة مهمة لقائدي المركبات
الأمن الإيراني يقتل متظاهرين.. والاحتجاجات تشتعل مجددا
عماني يصطاد أغرب سمكة سعرها يتجاوز الـ 3000 ريال (فيديو)
صدمة بدولة عربية.. العثور على مذبح لتوزيع لحوم الحمير على الجزارين

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
١٠:٠١:٤٤ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي 

وظيفة مدير التدقيق الداخلي المالي والإداري

اقرأ أيضا:

المؤهلات والخبرة

  • خبرة عملية 8 سنوات في مجالات ذات الصلة
  • خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية
  • شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها
  • شهادة الماجستير في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها (إضافية)

طريقة التقديم:

للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:
رابط التقديم (اضغط هنا)
اقرأ أيضا:
الكلمات الدلالية:
فرص هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بدء القبول بـ (تقنية الباحة) في شعبان المقبل

بدء القبول بـ (تقنية الباحة) في شعبان المقبل

١٢:٢٣ م، الثلاثاء، ١٢ يونيو ٢٠١٢
مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة

١٠:٤٩ م، الأربعاء، ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم

١٢:٤٢ م، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
وظائف تعليم وتدريب شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف تعليم وتدريب شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

١١:٢٣ ص، الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *