وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
وظيفة مدير التدقيق الداخلي المالي والإداري
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المؤهلات والخبرة
- خبرة عملية 8 سنوات في مجالات ذات الصلة
- خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية
- شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها
- شهادة الماجستير في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها (إضافية)
طريقة التقديم:
للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:
رابط التقديم (اضغط هنا)
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