وظائف شاغرة بشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية “TALEMIA”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر حسابها الرسمي على “linkedIn”، وبوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض. المسميات الوظيفية:

1- مدير العمليات Operation Manager المؤهلات و المتطلبات الوظيفية: بكالريوس في تخصص ذا صلة .

تصميم وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لضمان قدرة البنية التحتية على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

تطوير وتنفيذ والإشراف على الإجراءات والسياسات وخطط التدريب ذات الصلة لإدارة المشاريع وإدارة البنية التحتية.

إدارة وتحديد أولويات الصيانة والتصميم والتطوير والتحليل لأنظمة البنية التحتية بأكملها بما في ذلك الشبكات المحلية وشبكات WAN والإنترنت والأمن والتطبيقات اللاسلكية.

إجراء البحوث والتوصية بالتغييرات في الخدمات والمنتجات والبروتوكولات والمعايير لدعم جهود التطوير وشراء البنية التحتية.

الإشراف على مجموعة مركز البيانات وقيادة وتوجيه واستخدام المعرفة بشأن أفضل الممارسات في المجال المتعلق بالبنية التحتية.

تحديد وإدارة استراتيجية التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة.

تحديد معايير البرامج والأجهزة بالتعاون مع أصحاب المصلحة والمالكين.

اختبار أداء الخادم بالإضافة إلى توفير إحصائيات عرض الشبكة.

تقرير وإعداد الاستراتيجيات للحفاظ على البنية التحتية للخادم.

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2- خبير فني في الانشطة الطلابية

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

بكالريوس في تخصص ذا صلة.

خبرة عملية في مجال التعليم (الأنشطة الطلابية).

خبرة عملية في مجال الأنشطة الطلابية: ” الثقافي، الفني، الاجتماعي، العلمي، الوطني، الكشفي، الرحلات، التطوع وخدمة المجتمع” من 5 إلى 7 سنوات.

شارك في إدارة وتنظيم برامج الأنشطة الطلابية: ” الثقافي، الفني، الاجتماعي، العلمي، الوطني، الكشفي، الرحلات، التطوع وخدمة المجتمع”

شارك في إعداد حقائب تدريبية في مجالات الأنشطة الطلابية.

شارك مدرباً في برامج لمجالات الأنشطة الطلابية.

يفضل أن يكون لديه إنتاج علمي في مجالات التخصص (أبحاث / أوراق علمية / أوراق عمل) فردية أو مشتركة.

رابط وطريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على:

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