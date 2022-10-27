وظائف شاغرة بشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية “TALEMIA”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر حسابها الرسمي على “linkedIn”، وبوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض.
المسميات الوظيفية:
1- مدير العمليات Operation Manager
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
- بكالريوس في تخصص ذا صلة .
- تصميم وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لضمان قدرة البنية التحتية على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
- تطوير وتنفيذ والإشراف على الإجراءات والسياسات وخطط التدريب ذات الصلة لإدارة المشاريع وإدارة البنية التحتية.
- إدارة وتحديد أولويات الصيانة والتصميم والتطوير والتحليل لأنظمة البنية التحتية بأكملها بما في ذلك الشبكات المحلية وشبكات WAN والإنترنت والأمن والتطبيقات اللاسلكية.
- إجراء البحوث والتوصية بالتغييرات في الخدمات والمنتجات والبروتوكولات والمعايير لدعم جهود التطوير وشراء البنية التحتية.
- الإشراف على مجموعة مركز البيانات وقيادة وتوجيه واستخدام المعرفة بشأن أفضل الممارسات في المجال المتعلق بالبنية التحتية.
- تحديد وإدارة استراتيجية التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة.
- تحديد معايير البرامج والأجهزة بالتعاون مع أصحاب المصلحة والمالكين.
- اختبار أداء الخادم بالإضافة إلى توفير إحصائيات عرض الشبكة.
- تقرير وإعداد الاستراتيجيات للحفاظ على البنية التحتية للخادم.
اقرأ أيضا:
للباحثين عن وظائف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. رابط التقديم
2- خبير فني في الانشطة الطلابية
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
- بكالريوس في تخصص ذا صلة.
- خبرة عملية في مجال التعليم (الأنشطة الطلابية).
- خبرة عملية في مجال الأنشطة الطلابية: ” الثقافي، الفني، الاجتماعي، العلمي، الوطني، الكشفي، الرحلات، التطوع وخدمة المجتمع” من 5 إلى 7 سنوات.
- شارك في إدارة وتنظيم برامج الأنشطة الطلابية: ” الثقافي، الفني، الاجتماعي، العلمي، الوطني، الكشفي، الرحلات، التطوع وخدمة المجتمع”
- شارك في إعداد حقائب تدريبية في مجالات الأنشطة الطلابية.
- شارك مدرباً في برامج لمجالات الأنشطة الطلابية.
- يفضل أن يكون لديه إنتاج علمي في مجالات التخصص (أبحاث / أوراق علمية / أوراق عمل) فردية أو مشتركة.
رابط وطريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على:
الرابط التالي: ( هنا )
أو ( هنا ).