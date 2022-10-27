أهم 10.. أمر ملكي يطيح بـ عبدالرحمن اليوبي بسبب الفساد وبوتين مستعد للتفاوض مع بايدن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. صدور ثلاثة أوامر ملكية

صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها.. المزيد هنا

مجانًا لأول مرة للمعلمين والمعلمات.. قناة تحوي نماذج وملازم اختبار الرخصة المهنية

مجانًا لأول مرة للمعلمين والمعلمات، تم الإعلان عن قناة تحوي نماذج وملازم اختبار الرخصة المهنية.. المزيد هنا

تحذير من ثغرات أمنية في منتجات zoom

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الخميس، تحذيرا أمنياً بشأن الثغرة الأمنية في منتجات Zoom.. المزيد هنا

خاصية في هاتفك الجوال تمنع الاختراق

تسعى شركات الهواتف الجوالة وأنظمة التشغيل، دائما، إلى تحقيق عنصر الأمان في الأجهزة المستخدمة، وصولا إلى راحة المستخدمين، الذين يبحثون عن توافر عناصر الأمان والحماسة ضد التطفل أو الاختراق أو انتهاك البيانات الشخصية.. المزيد هنا

النيابة العامة: السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لمرتكبي هذا الفعل

أصدرت النيابة العامة، اليوم، بيانا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أوضحت من خلاله طريقة سير التحقيق في الحوادث المرورية، وعقوبات الحوادث المتعمدة… المزيد هنا

تصريح مفاجيء لبوتين: مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب يريد الهيمنة على العالم ويمارس لعبة خطيرة ودموية وهذا أمر خطير.. المزيد هنا

تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام

استعرض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في كلمة له الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة.. المزيد هنا

«الداخلية» تباشر التحقق من صحة ما ذكره رجل أمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهة المختصة بالوزارة تباشر التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه.. المزيد هنا

استشاري قلب يكشف مفاجأة عن دور صلاة الفجر لتفادي الأزمات القلبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يتحدث فيه الطبيب المصري جمال شعبان استشاري القلب وعميد معهد القلب المصري سابقًا، عن أهمية صلاة الفجر لصحة القلب.. المزيد هنا

عاجل.. بوابة ديوان المظالم تعلن التوقف مؤقتًا لهذه المدة

أعلنت بوابة ديوان المظالم، عن التوقف المؤقت لخدماتها لمدة 3 أيام لإجراء أعمال الصيانة.. المزيد هنا