«المرور» تضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو يرتكب هذه المخالفة

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت إدارة المرور بمنطقة الباحة، قائد مركبة، بعد ظهوره بمقطع فيديو، يرتكب مخالفة ينهى عنها القانون، ويعاقب على ارتكابها.

عرض سلامة الآخرين للخطر

وتمكنت “مرور الباحة” من ضبط قائد مركبة، ظهر في مقطع فيديو، يمارس التفحيط معرضاً سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

اقرأ أيضا:

رجال على الطريق.. 3 صور لا تفوتك لأفراد المرور أثناء هطول الأمطار

عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها

أعادت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وذلك فقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

وأوضح الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط كالتالي: الحبس والغرامة

– في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال.

– في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

– في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.