الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير الطاقة يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني
«ماسك»: «تويتر» لن يكون مجانًا للجميع
صحيفة أمريكية: واشنطن تنشر القنبلة B61-12 النووية في هذه المناطق
أهم 10.. أمر ملكي يطيح بـ عبدالرحمن اليوبي بسبب الفساد وبوتين مستعد للتفاوض مع بايدن
«المرور» تضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو يرتكب هذه المخالفة
لأول مرة.. تعيين وزير دفاع من أصل تركماني في العراق

الرئيسية

 /

محليات

 /

«المرور» تضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو يرتكب هذه المخالفة

«المرور» تضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو يرتكب هذه المخالفة

«المرور» تضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو يرتكب هذه المخالفة
١٠:٢٧:٤٧ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت إدارة المرور بمنطقة الباحة، قائد مركبة، بعد ظهوره بمقطع فيديو، يرتكب مخالفة ينهى عنها القانون، ويعاقب على ارتكابها.

عرض سلامة الآخرين للخطر

وتمكنت “مرور الباحة” من ضبط قائد مركبة، ظهر في مقطع فيديو، يمارس التفحيط معرضاً سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

اقرأ أيضا:

رجال على الطريق.. 3 صور لا تفوتك لأفراد المرور أثناء هطول الأمطار

عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها

أعادت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وذلك فقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

وأوضح الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط كالتالي:

الحبس والغرامة

– في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال.

– في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

– في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

الكلمات الدلالية:
المرور السعودي توثيق المخالفة ضبط قائد مركبة مخالفة مرورية مرور الباحة مقطع فيديو ممارسة التفحيط

مواد ذات صلة

المزيد
مواطن يطالب بتقديم قاضٍ ومحامٍ إلى التحقيق بتهمة “التزوير”

مواطن يطالب بتقديم قاضٍ ومحامٍ إلى التحقيق بتهمة “التزوير”

٠٩:٤٦ م، السبت، ٢٠ يوليو ٢٠١٣
سفير السودان بالسعودية يزور المرضى السودانيين بمجمع الملك سعود الطبي بالرياض

سفير السودان بالسعودية يزور المرضى السودانيين بمجمع الملك سعود الطبي بالرياض

١١:٣٤ ص، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٢
«مدني الرياض» يغلق مدينة ترفيهية شهيرة بسبب حادثة طالبات

«مدني الرياض» يغلق مدينة ترفيهية شهيرة بسبب حادثة طالبات

١٢:٢١ ص، الأربعاء، ٠٢ مايو ٢٠١٨
تبدأ مساء اليوم..اختبارات تجريبية على منصة الإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ

تبدأ مساء اليوم..اختبارات تجريبية على منصة الإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ

١١:٢٠ ص، الأثنين، ١٥ فبراير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *