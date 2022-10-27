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المرور يوجه نصيحة مهمة لقائدي المركبات
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المرور يوجه نصيحة مهمة لقائدي المركبات

المرور يوجه نصيحة مهمة لقائدي المركبات

المرور يوجه نصيحة مهمة لقائدي المركبات
٠٩:٥١:٢٧ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للمرور، نصيحة مهمة لقائدي المركبات، مؤكدة أهمية الانتباه أثناء القيادة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “الانشغال لثوانٍ معدودة، قد يؤدي لانحراف المركبة عن المسار، كما يؤثر على سلامتك وسلامة من حولك”.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن “التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق واجب عليك تجاه نفسك والآخرين”.

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الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للمرور القيادة المرور قائدي المركبات

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