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البرلمان العربي: خادم الحرمين قدم رؤية مستنيرة وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة
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البرلمان العربي: خادم الحرمين قدم رؤية مستنيرة وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة

البرلمان العربي: خادم الحرمين قدم رؤية مستنيرة وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة

البرلمان العربي: خادم الحرمين قدم رؤية مستنيرة وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة
٠٩:٥٨:٠٧ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان.

وأكد العسومي أن هذا الإعلان يعكس الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ومساعيهما الكبيرة وإيمانهما الراسخ بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك.

وشدد العسومي على أن هذه المبادرة ستسهم في دعم وتعزيز وتنسيق الجهود العربية المشتركة في مجال الاستثمار والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها المنطقة العربية من خلال تعاون بناء ومشترك، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية.

الكلمات الدلالية:
البرلمان العربي تقدم السعودية خادم الحرمين رؤية المملكة

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