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بالفيديو.. تعرف على مواصفات السيارة bZ3 من «تويوتا»

بالفيديو.. تعرف على مواصفات السيارة bZ3 من «تويوتا»

بالفيديو.. تعرف على مواصفات السيارة bZ3 من «تويوتا»
١٠:٢٣:٥٠ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة تويوتا اليابانية، عن أحدث إصداراتها من السيارات، وهي سيارة bZ3 ، بإمكانات متقدمة، على المستوى التقني.

مواصفات تويوتا bZ3 

حصلت سيارة bZ3 الجديدة على هيكل سيدان انسيابي بطول 4 أمتار، و72 سنتيمترا، عرضه 183 سم، ارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 288 سم، أما عجلاتها فأتت بمقاس 16 و18 إنشا.

كما جهزت هذه السيارة بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، كما صممت قبضات الأبواب فيها لتكون مخفية داخل الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، حسب “روسيا اليوم”.

وزودت المرايا الجانبية بكاميرات لتوفير رؤية محيطية لليكل، أما مؤخرة الهيكل فصممت لتشبه الجنح الهوائي لتوفر ثبات كبير للمركبة على السرعات العالية.

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محرك قوي وتقنيات متطورة

تعمل سيارة تويوتا bZ3 بمحركات كهربائية بعزم 185 أو 245 حصانا، كما زودت ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 600 كلم بالشحنة الكاملة، وتبعا لتويوتا فإن هذه البطاريات ستحتفظ بـ 90% من كفائتها تقريبا حتى بعد 10 سنوات من استخدام السيارة.

وحسبما ذكر موقع “Moto1″، فإن السيارة الجديدة من تويوتا مزودة من الداخل بشاشة لمسية عمودية كبيرة في منتصف واجهة القيادة، وشاشة بارزة قبالة المقود، كما حصلت على ميزات أمان متطورة مثل نظام النقطة العمياء، ونظام الفرملة الآلية في حالات الطوارئ، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.

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