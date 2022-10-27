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عماني يصطاد أغرب سمكة سعرها يتجاوز الـ 3000 ريال (فيديو)

عماني يصطاد أغرب سمكة سعرها يتجاوز الـ 3000 ريال (فيديو)

عماني يصطاد أغرب سمكة سعرها يتجاوز الـ 3000 ريال (فيديو)
٠٩:١٢:٤٥ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت حسابات عمانية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لسمكة “الهامور” النادرة، بعد أن تمكن مواطن عماني من اصطيادها.

وأوضحت الحسابات العمانية، أن مواطنا تمكن من اصطياد سمكة “الهامور”،  النادرة والتى يتجاوز سعرها 3000 ريال عماني.

وأشارت إلى أن المواطن يدعى “جاسم البلوشي”، اصطاد سمكه نادرة من صنف الهامور في شواطئ السلطنة، حيث تعد من أندر أنواع الأسماك والتي يتجاوز سعرها 3000 ريال عماني.

معلومات عن سمك الهامور

يعتبر سمك الهامور أو الوقار كما يُطلق عليه في منطقة الخليج العربي من أكثر أنواع الأسماك المفضلة للأكل.

2- سمك الهامور هو أحد أنواع الأسماك النادرة كبيرة الحجم التي تنمو وتتكاثر في البحر الأحمر والخليج العربي.

3-  يمتاز بلحمه الطري ونكهته المميزة وفوائده العديدة.

4-  يحتوي سمك الهامور على الكثير من البروتينات والقليل من الدهون، لذلك دائمًا ما يكون سمك الهامور على رأس الموائد في المناسبات على الرغم من أنه يعد من أغلى أنواع الأسماك المعروفة.

5- يتراوح وزن سمك الهامور من كيلو جرام إلى عشرين كيلو جرام.

6- يبدأ طول سمك الهامور من 70 سم فما فوق أما إذا كان أقل من 70 سم فهو يكون صغير سمك الهامور ويعرف باسم الول.

الكلمات الدلالية:
الخليج سمك الهامور سمك نادر عماني

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