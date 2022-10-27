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«الداخلية» تباشر التحقق من صحة ما ذكره رجل أمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه
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«الداخلية» تباشر التحقق من صحة ما ذكره رجل أمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه

«الداخلية» تباشر التحقق من صحة ما ذكره رجل أمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه

«الداخلية» تباشر التحقق من صحة ما ذكره رجل أمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه
٠٨:٢٣:٢٢ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهة المختصة بالوزارة تباشر التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب أن الجهة المختصة بالوزارة باشرت التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه.

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الداخلية رجل أمن متحدث وزارة الداخلية وزارة الداخلية

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