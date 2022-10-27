الأمن الإيراني يقتل متظاهرين.. والاحتجاجات تشتعل مجددا

تواصل – فريق التحرير:

تصاعدت الاحتجاجات في إيران، اليوم الخميس، بعد مرور 40 يوما على مقتل مهسا أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية.

مقتل 3 متظاهرين في تشييع جنازة

وتجمع المئات في مدينة مهاباد في محافظة أذربيجيان شمال غرب البلاد، خلال تشييع متظاهر قتل أمس الأربعاء، فيما طوق محتجون غاضبون مخفراً للشرطة بالمدينة.

فيما واجهت القوات الأمنية المتظاهرين بالرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، بحسب ما أعلنت منظمة “هنكاو” الحقوقية غير الحكومية بالنرويج.

وأوضحت في تغريدة على “تويتر” أن من بين القتلى الثلاثة، شاب كردي سقط بنيران مباشرة أصابته في الجبين، حسبما نقلت “العربية”.

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المحتجون يقتحمون مبنى الحكومة بمهاباد

وخرجت مظاهرات حاشدة في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية، على خلفية مقتل أحد المتظاهرين برصاص الأمن الإيراني مساء أمس الأربعاء، حيث اقتحم المحتجون مبنى الحكومة في المدينة وسيطروا عليه، تنديدًا بقتل السلطات للشاب إسماعيل مولودي.

دعوات للخروج بعد مقتل الفتاة ذكرى شاكرمي

وأصدرت مجموعة “شباب أحياء طهران”، بيانًا، أشارت فيه إلى الاحتجاج بعد مرور أربعين يوما على مقتل الفتاة نيكا شاكرمي، التي قتلت أثناء الاحتجاجات.

وطالبت المجموعة، المواطنين الإيرانيين، في جميع المدن بالخروج إلى الشوارع كل يوم من الساعة 4:00 مساء.