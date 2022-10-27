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صدمة بدولة عربية.. العثور على مذبح لتوزيع لحوم الحمير على الجزارين

صدمة بدولة عربية.. العثور على مذبح لتوزيع لحوم الحمير على الجزارين

صدمة بدولة عربية.. العثور على مذبح لتوزيع لحوم الحمير على الجزارين
٠٩:٠٢:٣٦ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة أثارت الجدل والرعب بين المواطنين في الجزائر، كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية في مدينة وهران، وجود مزرعة ببلدية الكرمة، تحولت إلى مذبح للحمير.

وحسب إعلام محلي، فإن هذا المذبح أصبح نقطة أساسية لتوزيع لحوم الحمير على بعض الجزارين.

وبالتحقيق معهم، اعترف المتورطون أن نشاط هذا المذبح السري للحمير، تواصل لمدة تفوق 7 أشهر. وقد تم العثور في المكان على العشرات من رؤوس الحمير وبقايا الذبح المتناثرة، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس، والتحقيق معهم متواصل لمعرفة تفاصيل نشاطهم المشبوه.

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وحسب ما أفاد به أحد ممثلي لجنة المراقبة، فإن العملية جاءت على ضوء شكوى وصلت مصالح الدرك الوطني، مفادها نشاط مشبوه لأشخاص يتخذون في مزرعة تتواجد بمنطقة أغبال ببلدية الكرمة، مكانا لذبح الحمير، وسلخها وتقطيعها، لتقوم مجموعات أخرى بنقلها إلى من يطلبها من أصحاب القصابات.

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الجزائر لحوم حمير لحوم حمير بالجزائر مذبح حمير

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