للباحثين عن وظائف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. رابط التقديم

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير محفظة

مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات

أخصائي قيادة عمليات الأعمال

مدير الشراكات الرائدة

مدير دعم الأعمال

مستشار البحوث الشرعية

خبير دراسات وبحوث

مدير البحوث والدراسات الجمركية

مدير التقارير الاقتصادية

أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات

أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات

وغيرها

للتقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)