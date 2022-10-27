سعر الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في تداول العملات العالمية

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قفز تداول العملات العالمية، اليوم، في سوق الصرف الأجنبي العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وسط تقلبات متزايدة غير مسبوقة.

تقرير بنك التسويات الدولية

وارتفع متوسط ​​المعاملات اليومية في أبريل إلى 7.5 تريليون دولار، بزيادة 14٪ عن نفس الشهر في عام 2019، حسبما قال بنك التسويات الدولية في استطلاع يجريه كل ثلاث سنوات، والذي نشر يوم الخميس، وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 30٪ في عام 2019 وانكماش بنسبة 5٪ في عام 2016 حسبما قال البنك.

وسجل متوسط التداول اليومي 3.5 تريليون دولار، والذي شكل حجم التداول اليومي بين المتعاملين 46٪ من إجمالي حجم التداول العالمي، ارتفاعًا من 38٪ قبل ثلاث سنوات وفقًا لبنك التسويات الدولية.

في المقابل، انخفضت الحصة السوقية للتداول مع “المؤسسات المالية الأخرى” – مجموعة من العملاء بما في ذلك البنوك غير المُبلغ عنها وصناديق التحوط والمستثمرين – إلى 48٪ من 55٪.

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الدولار يصعد لأعلى مستوى

وحلّق الدولار الأمريكي، إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك والين، معززًا مكانته باعتباره العطاء المهيمن، حسب “Investing”.

وقال بنك التسويات الدولية إنه شارك في ما يقرب من 88 ٪ من جميع تداولات العملات، ولم يتغير كثيرًا على مدار العقد الماضي، وانخفضت شريحة اليورو إلى حوالي 31٪ من 32٪ قبل ثلاث سنوات.

بينما شهد التداول باليوان الصيني زيادة كبيرة، حيث استحوذ على 7٪ من السوق. أصبحت خامس أكثر العملات تداولا، ارتفاعا من المركز الثامن في عام 2019.