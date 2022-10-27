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استشاري قلب يكشف مفاجأة عن دور صلاة الفجر لتفادي الأزمات القلبية
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استشاري قلب يكشف مفاجأة عن دور صلاة الفجر لتفادي الأزمات القلبية

استشاري قلب يكشف مفاجأة عن دور صلاة الفجر لتفادي الأزمات القلبية

استشاري قلب يكشف مفاجأة عن دور صلاة الفجر لتفادي الأزمات القلبية
٠٨:٠٣:٤٥ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يتحدث فيه الطبيب المصري جمال شعبان استشاري القلب وعميد معهد القلب المصري سابقًا، عن أهمية صلاة الفجر لصحة القلب.

وأكد الطبيب في حديثه، أن مظعم حالات الإصابة بأزمات القلب تكون بعد الساعة الثانية صباحًا، بسبب الأكل والنوم في أوقات مُتأخرة وكذلك السَهر.

وشدد الاستشاري المصري، على أهمية صلاة الفجر لصحة القلب، مؤكدًا أن القيام لصلاة الفجر أثبتته دراسات وأبحاث طبية بأنه مهم لصحة القلب.

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الكلمات الدلالية:
أزمة قلبية استشاري قلب جمال شعبان صلاة الفجر

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