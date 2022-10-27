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نوع عجيب من النمل يواجه أعداءه بهذه الحيلة (فيديو)
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نوع عجيب من النمل يواجه أعداءه بهذه الحيلة (فيديو)

نوع عجيب من النمل يواجه أعداءه بهذه الحيلة (فيديو)

نوع عجيب من النمل يواجه أعداءه بهذه الحيلة (فيديو)
٠٨:٣٠:٥٠ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، لنوع من النمل، يواجه المعتدين برش الأحماض.

وأظهر المقطع، رجلاً يحمل مجموعة من النمل فوق يديه، وفي حالة تمرير يده الأخرى عليهم يقوم النمل، برش مادة كيماوية دفاعا عن النفس.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة عن وجود ما لا يقل عن 20 مليون مليار نملة في العالم.

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جاء ذلك في دراسة نُشرت بالمجلة العلمية Proceedings of the National Academy of Sciences، ونقلتها وكالة “فرانس برس”.

ووفق المصدر ذاته، حلل الباحثون نتائج 465 دراسة حددت عدد النمل محليا، على الأرض، وذلك عبر استخدام تقنيتين معياريتين.

والتقنية الأولى المستخدمة هي: وضع مصائد تلتقط النمل المار خلال فترة معينة، وتحليل عدد النمل الموجود على مساحة معينة من أوراق الشجر على الأرض.

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الكلمات الدلالية:
الأحماض النمل نوع عجيب من النمل نوع من النمل

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