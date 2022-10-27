الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
رغم ارتفاع نسبة الفقر.. 35% نسبة هدر الطعام في لبنان
استشاري قلب يكشف مفاجأة عن دور صلاة الفجر لتفادي الأزمات القلبية
تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام
ماذا عن الثراء السريع .. استشاري نفسي: 3 أسرار لتميز شخصية الفرد
تصريح مفاجيء لبوتين: مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة
«حولتها لمختبر».. روسيا: الدول الغربية تجرب أسلحتها الجديدة في أوكرانيا

الرئيسية

 /

دولي

 /

رغم ارتفاع نسبة الفقر.. 35% نسبة هدر الطعام في لبنان

رغم ارتفاع نسبة الفقر.. 35% نسبة هدر الطعام في لبنان

رغم ارتفاع نسبة الفقر.. 35% نسبة هدر الطعام في لبنان
٠٨:٢٠:٢٧ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة جديدة أجريت في الجامعة اللبنانية الأميركية في  بيروت، أن رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وارتفاع نسبة الفقر، فإن 35% من الغذاء يذهب هدرا.

30% جوع.. و35% هدر للطعام

وتبدو المفارقة في لبنان، بقدر وضوحها، عصية على الفهم، في حين أشار تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) العام الماضي، إلى أن 30% من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية، لعدم حصولهم على عدد كاف من الوجبات، في حين لا تملك 77% من الأسر ما يكفي من غذاء أو مال لشراء الغذاء، وذلك وفقا لما ذكره .

ولفت التقرير أيضا إلى أن 60% من الأسر تضطر لشراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة، و40% من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد، و77% من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة.

اقرأ أيضا:

بدء عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم

تفاصبل الدراسة

شملت الدراسة 222 مطعماً في العاصمة اللبنانية وعدداً من المناطق و500 زبوناً، كما طالت عينة من 2264 منزلاً من مختلف المناطق، بالإضافة إلى استبيان تضمن 27 سؤالاً شمل 1300 عائلة.

وكشفت الدراسة أن هدر الطعام في المطاعم أكبر من المنازل، وأن نسبة الهدر تزداد كلما ارتفع عدد الاشخاص الجالسين إلى مائدة الطعام ومدة بقائهم.

الكلمات الدلالية:
إهدار الطعام ارتفاع نسبة الفقر الجامعة الأمريكية في بيروت دراسة لبنان

مواد ذات صلة

المزيد
بغداد تكشف سبب عدم مشاركة وزير خارجيتها في اجتماع الكويت

بغداد تكشف سبب عدم مشاركة وزير خارجيتها في اجتماع الكويت

٠٤:٤٤ م، الأحد، ٣٠ يناير ٢٠٢٢
طوابير من الإثيوبيين أمام السفارة الروسية بأديس أبابا… ما علاقتهم بالحرب؟

طوابير من الإثيوبيين أمام السفارة الروسية بأديس أبابا… ما علاقتهم بالحرب؟

٠٩:٢٦ م، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
مسؤولة أمريكية: فرض القيود على الهجرة يُبطئ معدل النمو الاقتصادي

مسؤولة أمريكية: فرض القيود على الهجرة يُبطئ معدل النمو الاقتصادي

٠٩:٣٤ ص، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
فيديو متداول للحظة إطلاق قاتل «إيمان إرشيد» النار على نفسه

فيديو متداول للحظة إطلاق قاتل «إيمان إرشيد» النار على نفسه

١١:٤٠ م، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *