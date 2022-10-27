الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام
ماذا عن الثراء السريع .. استشاري نفسي: 3 أسرار لتميز شخصية الفرد
تصريح مفاجيء لبوتين: مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة
«حولتها لمختبر».. روسيا: الدول الغربية تجرب أسلحتها الجديدة في أوكرانيا
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يضع حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة الفقيد محمد نجيب للتعليم النموذجية في لحج
مصاب بالرعب.. مواطن أوكراني يحمل اسم «فولوديمير زيلينسكي»

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تصريح مفاجيء لبوتين: مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة

تصريح مفاجيء لبوتين: مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة

تصريح مفاجيء لبوتين: مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة
٠٧:٣٣:٢٥ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب يريد الهيمنة على العالم ويمارس لعبة خطيرة ودموية وهذا أمر خطير.

وأضاف بوتين، خلال في منتدى “فالداي”، أن عالم القطب الواحد يقضي على فكرة تنوع الثقافات ولا يحترم الخصم.

وأوضح بوتين أننا مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وتابع أن الغرب سيضطر عاجلا أم آجلا أن يبدأ المحادثات بشأن مستقبلنا المشترك، والبشرية أمام طريقين إما الحل أو الانهيار، والعالم يتجه نحو السيناريو الأسوأ.

اقرأ أيضا:

أوكرانيا: لا نستبعد تفجير روسيا لمحطة زابوروجيا النووية وإلقاء اللوم علينا

وأوضح أن روسيا تدافع عن حقها في الوجود في مواجهة الغرب، وأميركا أفقدت النظام العالمي مصداقيته باستخدام الدولار سلاحا.

واستطرد بوتين قائلا: “العالم يدخل في عقد هو الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية”، وروسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان سلامة الأراضي الأوكرانية.

وقال “لدينا هدف واحد في أوكرانيا هو مساعدة الناس في دونباس، وروسيا لا تحتاج استخدام قنبلة قذرة في أوكرانيا، ومستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدا بقوله “لسنا بحاجة لتوجيه ضربة نووية لأوكرانيا”.

اقرأ أيضا:

هل تشهد أوكرانيا «حرب شوارع» خلال المرحلة المقبلة؟

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بوتين روسيا فلاديمير بوتين

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة تدعم اليمن بـ10 ملايين دولار لمنع كارثة خزان صافر

المملكة تدعم اليمن بـ10 ملايين دولار لمنع كارثة خزان صافر

١١:٠٩ ص، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠٢٢
«هيئة النقل» تعتمد أحكام لائحة «تأجير السيارات»

«هيئة النقل» تعتمد أحكام لائحة «تأجير السيارات»

٠٧:٥٠ م، الأثنين، ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
بعد ساعات من تدمير الأول بالطائف.. «الدفاع الجوي» يفتك بـ«صاروخ حوثي» ثانٍ في سماء جدة

بعد ساعات من تدمير الأول بالطائف.. «الدفاع الجوي» يفتك بـ«صاروخ حوثي» ثانٍ في سماء جدة

٠٦:٢٩ ص، الأثنين، ٢٠ مايو ٢٠١٩
مصادر لـ«تواصل»: رؤية هلال شوال في مرصد تمير.. وغداً أول أيام عيد الفطر

مصادر لـ«تواصل»: رؤية هلال شوال في مرصد تمير.. وغداً أول أيام عيد الفطر

٠١:٠٧ م، الأحد، ٠٢ يونيو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *