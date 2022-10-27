تصريح مفاجيء لبوتين: مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب يريد الهيمنة على العالم ويمارس لعبة خطيرة ودموية وهذا أمر خطير.

وأضاف بوتين، خلال في منتدى “فالداي”، أن عالم القطب الواحد يقضي على فكرة تنوع الثقافات ولا يحترم الخصم.

وأوضح بوتين أننا مستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وتابع أن الغرب سيضطر عاجلا أم آجلا أن يبدأ المحادثات بشأن مستقبلنا المشترك، والبشرية أمام طريقين إما الحل أو الانهيار، والعالم يتجه نحو السيناريو الأسوأ.

اقرأ أيضا:

أوكرانيا: لا نستبعد تفجير روسيا لمحطة زابوروجيا النووية وإلقاء اللوم علينا

وأوضح أن روسيا تدافع عن حقها في الوجود في مواجهة الغرب، وأميركا أفقدت النظام العالمي مصداقيته باستخدام الدولار سلاحا.

واستطرد بوتين قائلا: “العالم يدخل في عقد هو الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية”، وروسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان سلامة الأراضي الأوكرانية.

وقال “لدينا هدف واحد في أوكرانيا هو مساعدة الناس في دونباس، وروسيا لا تحتاج استخدام قنبلة قذرة في أوكرانيا، ومستعدون لبدء الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدا بقوله “لسنا بحاجة لتوجيه ضربة نووية لأوكرانيا”.

اقرأ أيضا:

هل تشهد أوكرانيا «حرب شوارع» خلال المرحلة المقبلة؟