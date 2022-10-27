تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام

تواصل- وكالات:

استعرض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في كلمة له الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة:

وقال في كلمته، التالي:

– استراتيجيتنا هي المعيار الأساسي لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.

– نسعى لتعزيز قدرات الجيش الأميركي لمواجهة جميع التحديات الموجودة.

– نعيد ترتيب قدراتنا وأي مغامرة ضدنا او ضد حلفائنا ستكون مكلفة جدا.

– الخطر النووي يصدر أيضا عن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وتنظيمات إرهابية.

– روسيا تشكل “تهديدات خطيرة” على الولايات المتحدة.

– تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني “نهاية نظام” بيونغ يانغ.

– الصين تمثل التحدي “الأساسي” للولايات المتحدة على المدى البعيد.