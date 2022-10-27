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تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام
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تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام

تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام

تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام
٠٧:٤٧:٥٤ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

استعرض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في كلمة له الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة:

وقال في كلمته، التالي:

– استراتيجيتنا هي المعيار الأساسي لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.

– نسعى لتعزيز قدرات الجيش الأميركي لمواجهة جميع التحديات الموجودة.

– نعيد ترتيب قدراتنا وأي مغامرة ضدنا او ضد حلفائنا ستكون مكلفة جدا.

– الخطر النووي يصدر أيضا عن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وتنظيمات إرهابية.

– روسيا تشكل “تهديدات خطيرة” على الولايات المتحدة.

–  تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني “نهاية نظام” بيونغ يانغ.

– الصين تمثل التحدي “الأساسي” للولايات المتحدة على المدى البعيد.

الكلمات الدلالية:
روسيا ضربة نووية كوريا الشمالية وزير الدفاع الأمريكي

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