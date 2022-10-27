تهديد أمريكي لروسيا وكوريا.. أي مغامرة ضدنا أو ضد حلفائنا تعني نهاية النظام
تواصل- وكالات:
استعرض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في كلمة له الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة:
وقال في كلمته، التالي:
– استراتيجيتنا هي المعيار الأساسي لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.
– نسعى لتعزيز قدرات الجيش الأميركي لمواجهة جميع التحديات الموجودة.
– نعيد ترتيب قدراتنا وأي مغامرة ضدنا او ضد حلفائنا ستكون مكلفة جدا.
– الخطر النووي يصدر أيضا عن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وتنظيمات إرهابية.
– روسيا تشكل “تهديدات خطيرة” على الولايات المتحدة.
– تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية سيعني “نهاية نظام” بيونغ يانغ.
– الصين تمثل التحدي “الأساسي” للولايات المتحدة على المدى البعيد.