ماذا عن الثراء السريع .. استشاري نفسي: 3 أسرار لتميز شخصية الفرد

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي أسرار تميز الشخصية للأفراد.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن سر التميز ليس القيام بما لا يقوم به معظم الناس، بل التوقف عن ما يفعلونه من سلوكيات كالتالي:

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– التوقف عن متابعة ما يُطرح في الإعلام وتصديقه

– متابعة معظم برامج التواصل الاجتماعي ومشاهيرها والتأثر بهم

– عدم السعي للثراء السريع والشهرة

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