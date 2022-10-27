«حولتها لمختبر».. روسيا: الدول الغربية تجرب أسلحتها الجديدة في أوكرانيا

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قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، اليوم، إن الدول الغربية حولت الأراضي الأوكرانية إلى “مختبر” للأسلحة الحديثة.

مزاعم القنبلة القذرة مجددا

ودعت زاخاروفا، الدول الغربية، إلى السعي للتأثير على كييف من أجل التخلي عن مغامرة استخدام القنبلة القذرة؛ وفي الوقت نفسه، اعتبرت المسؤولة الروسية أن الغرب يسعى لجمع أموال من أجل دعم أوكرانيا عبر مصادرة الأرصدة الروسية المجمدة في الخارج.

واتهمت زاخاروفا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالسعي إلى بدء مواجهة نووية في العالم، زاعمة أن كييف قد تستخدم الابتزاز النووي للحصول على المزيد والمزيد من المساعدات المالية والعسكرية من الغرب.

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اتفاقات السلام

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن أوكرانيا انسحبت من اتفاقات السلام في مارس بناء على “أوامر واشنطن” حسب “العربية”.

وذهب بيسكوف إلى أن: “نص الاتفاق بين البلدين كان جاهزًا، لكن الجانب الأوكراني اختفى فجأة، ليعلن لاحقا أنه لم يعد يرغب في مواصلة المفاوضات”.