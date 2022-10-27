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بعد المملكة.. دولة خليجية تسجل إصابات بـXBB
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بعد المملكة.. دولة خليجية تسجل إصابات بـXBB

بعد المملكة.. دولة خليجية تسجل إصابات بـXBB

بعد المملكة.. دولة خليجية تسجل إصابات بـXBB
٠٦:٥٣:٢٩ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في المملكة، عن اكتشاف حالات مصابة بمتحور ” XBB” من فيروس كورونا، أعلنت الكويت اليوم الخميس، عن رصد عدد من الحالات الإيجابية بنفس المتحور.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن الفحوصات الجينية في وزارة الصحة أظهرت رصد عدد من الحالات الإيجابية للمتحور ‏«XBB» من الفيروس ذاتـه، والذي تم رصده في عدد من الدول حول العالم و بعض دول المنطقة.

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وأكدت الوزارة أن ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمرا طبيعيا، حيث قد طرأت مجموعة من التغيرات والتحورات الوراثية على فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره وحتى الآن، وهو أمـر لا يدعو إلى القلق.

وأضافت الصحة، أن الفرق الفنية تواصل فـي قطاعات الوزارة جهودهـا بمتابعـة المستجدات الخاصـة بـمـرض كورونا، مؤكدة على أن المؤشرات والمعايير الوبائية تدل علـى اسـتقرار الأوضاع داخـل الكويت فـي الوقت الراهن.

كما نوهت إلى أن تدابير الصحة العامة وإرشـادات الوقاية من فيروس كورونـا لا تزال واحدة، مع ضرورة استكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا.

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الكلمات الدلالية:
XBB الكويت متحور جديد وزارة الصحة

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