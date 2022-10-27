شاهد.. استهداف عربة مدرعة بطائرة مسيرة في جبهة خيرسون

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق استهداف عربة “بي إم بي” أوكرانية في جبهة خيرسون بعد أن تمكنت طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي من إسقاط قنبلة يدوية داخل المحرك مباشرة.

ووثق المقطع، اقتراب الطائرة المسيرة بطريقة عجيبة من الآلية الحربية الأوكرانية واستهدافها بدقة بالغة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن “الغرب حول الأراضي الأوكرانية إلى مختبر للأسلحة الحديثة”.

كما دعت الدول الغربية إلى التأثير على كييف من أجل التخلي عن مغامرة استخدام القنبلة القذرة.

وأضافت أن الغرب يسعى لجمع أموال من أجل دعم أوكرانيا عبر مصادرة الأرصدة الروسية المجمدة في الخارج.

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