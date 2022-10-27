الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على ضابط بأمن الدولة الكويتي.. ما فعله صادم
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القبض على ضابط بأمن الدولة الكويتي.. ما فعله صادم

القبض على ضابط بأمن الدولة الكويتي.. ما فعله صادم

القبض على ضابط بأمن الدولة الكويتي.. ما فعله صادم
٠٦:٢٩:٢٥ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على ضابط برتبة ملازم أول في أمن الدولة الكويتي، بعد اكتشاف تزويره جنسيته.

وحسب صحيفة القبس، فقد تمكن رجال مباحث الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ضرباتهم لإسقاط المزورين الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتدليس والتزوير، وذلك عندما تمكنوا أول من أمس من القبض على ضابط برتبة ملازم أول يعمل في جهاز أمن الدولة.

وقالت المصادر- حسب الصحيفة- إن المتهم سوري الجنسية وحصل على الجنسية الكويتية بالتدليس وبمساعدة مواطن، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف خيوط وأبعاد القضية.

وأضافت المصادر أن عملية ضبط المتهم جاءت على خلفية شكوى وردت إلى رجال مباحث الجنسية قبل نحو 10 أيام، وبعد البحث والتحري تبين صحة الشكوى، فجرى ضبط المتهم، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
أمن الدولة القبض على ضابط كويتي الكويت تزوير الجنسية

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